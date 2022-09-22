Берлускони предположил причину начала спецоперации на Украине

"[Президент РФ Владимир] Путин попал в сложную ситуацию. Говорю, что попал, потому что мы говорим о миссии двух республик Донбасса, которые обратились к Москве, поговорили со всеми - с газетами, ТВ, министрами, партией, - пришли к нему делегацией и сказали, что [президент Украины Владимир] Зеленский наращивает наступление против них и их границ, число жертв достигло 16 тыс. [И они] попросили: "Защитите нас, потому что если это не сделаешь ты, мы не знаем, что получится". Путина подтолкнули российское население, его партия, его министры пойти на эту специальную операцию", - утверждал в четверг 85-летний итальянский политик на записи вечернего шоу на телеканале RAI 1.