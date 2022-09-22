Берлускони предположил причину начала спецоперации на Украине

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что президент РФ Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине в том числе под влиянием настроений в российском обществе.
"[Президент РФ Владимир] Путин попал в сложную ситуацию. Говорю, что попал, потому что мы говорим о миссии двух республик Донбасса, которые обратились к Москве, поговорили со всеми - с газетами, ТВ, министрами, партией, - пришли к нему делегацией и сказали, что [президент Украины Владимир] Зеленский наращивает наступление против них и их границ, число жертв достигло 16 тыс. [И они] попросили: "Защитите нас, потому что если это не сделаешь ты, мы не знаем, что получится". Путина подтолкнули российское население, его партия, его министры пойти на эту специальную операцию", - утверждал в четверг 85-летний итальянский политик на записи вечернего шоу на телеканале RAI 1.
Его слова приводит агентство ANSA, программа выйдет в эфир в ночь на пятницу.
Ранее Берлускони, у которого в свое время сложились хорошие личные отношения с российским лидером, предлагал свое посредничество для переговорного процесса между РФ и Украиной. По его мнению, в этом могла бы участвовать и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель. Берлускони и раньше выражал разочарование действиями РФ на Украине.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.