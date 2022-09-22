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1 час назад

Премьер Финляндии Марин: надо положить конец российскому туризму через страну

Газета.Ru

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны считает, что следует положить конец российским путешествиям и туризму, а также транзиту через Финляндию. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Премьер Финляндии: надо положить конец транзиту россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Воля правительства очень ясна. По нашему мнению, надо положить конец российским путешествиям, туризму, а также транзиту через Финляндию», — рассказал Марин.

Она отметила, что подобное очень сложно сделать, это требует от органов безопасности страны оценки того, какой риск могут представлять пассажиры со стороны россиян.

По словам Марин, точно неизвестно, сможет ли Финляндия полностью прекратить выдачу виз для граждан РФ, но если получится сократить их число, то это будет хорошей новостью.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России.

По его словам, работа над введением полного запрета началась, и эксперты из разных министерств под руководством МИД Финляндии изучают этот вопрос.

В мире,Пекка Хаависто,
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