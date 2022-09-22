Кот Степан из Харькова вернулся на Украину

Знаменитый в социальных сетях кот Степан вернулся в Украину. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети интернет-знаменитости.
Хозяйка Степана сообщила подписчикам, что сейчас блогер находится во Львове.
«Да, действительно, это правда (для тех, кто не верит). Мы вернулись на Украину и остановились во Львове», – написала она.
В Марте 2022 Степан вместе с хозяйкой эвакуировался во Францию, где и прожил несколько последних месяцев. По возвращению домой владелица Степана открыла сбор средств на помощь животным.
19 мая кот Степан получил международную премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах.