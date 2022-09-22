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20 минут назад

Кот Степан из Харькова вернулся на Украину

Елена Прошина

Знаменитый в социальных сетях кот Степан вернулся в Украину. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети интернет-знаменитости.

Кот Степан из Харькова вернулся на Украину
Фото: loveyoustepan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)loveyoustepan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Хозяйка Степана сообщила подписчикам, что сейчас блогер находится во Львове.

«Да, действительно, это правда (для тех, кто не верит). Мы вернулись на Украину и остановились во Львове», – написала она.

В Марте 2022 Степан вместе с хозяйкой эвакуировался во Францию, где и прожил несколько последних месяцев. По возвращению домой владелица Степана открыла сбор средств на помощь животным.

19 мая кот Степан получил международную премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах.

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