Блинкен прокомментировал проведение референдумов на Украине

Проведение референдумов на освобожденных территориях Украины делает невозможным поиск дипломатического решения для урегулирования конфликта. С таким утверждением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Президент [России Владимир] Путин удвоил усилия, избрав не завершить войну, но расширить ее масштаб, - сказал он. - Не работать над дипломатическим решением, а сделать его невозможным, пытаясь присоединить украинские территории посредством фиктивных референдумов".
По его утверждению, проведение референдумов является "очередной опасной эскалацией и отказом от дипломатии".
Блинкен считает, что референдумы проводятся "по крымскому сценарию".
"Как и в случае с Крымом важно, чтобы все государства - члены ООН отвергли референдум и безоговорочно заявили, что вся украинская территория является и будет оставаться частью Украины", - сказал он.
Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.