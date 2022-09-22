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1 час назад

Блинкен назвал отказом от дипломатии проведение референдумов о вхождении в РФ

ТАССиещё 2

Проведение референдумов на освобожденных территориях Украины делает невозможным поиск дипломатического решения для урегулирования конфликта. С таким утверждением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Блинкен прокомментировал проведение референдумов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент [России Владимир] Путин удвоил усилия, избрав не завершить войну, но расширить ее масштаб, - сказал он. - Не работать над дипломатическим решением, а сделать его невозможным, пытаясь присоединить украинские территории посредством фиктивных референдумов".

По его утверждению, проведение референдумов является "очередной опасной эскалацией и отказом от дипломатии".

Блинкен считает, что референдумы проводятся "по крымскому сценарию".

"Как и в случае с Крымом важно, чтобы все государства - члены ООН отвергли референдум и безоговорочно заявили, что вся украинская территория является и будет оставаться частью Украины", - сказал он.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.

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