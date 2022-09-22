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32 минуты назад

Лукашенко ответил на китайском языке на пожелания здоровья

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с первым вице-президентом китайской строительной корпорации Citic construction Яном Цзяньцяном поблагодарил его на китайском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заговорил на китайском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сьесье" ("спасибо" на китайском - "Газета.Ru"), - сказал Лукашенко в ответ на слова приветствия.

Ян Цзяьцян, в частности, передал наилучшие пожелания и крепкого здоровья от руководителей его компании. Белорусский лидер сказал, что встреча с Яном - подготовка к переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином.

Citic Construction была создана в ноябре 2002 года и является дочерней компанией одной из крупнейшей государственной корпорации Китая CITIC. Основные направления деятельности Citic Construction - строительство объектов недвижимости.

Ранее Лукашенко надел медицинскую маску с флагом Китая.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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