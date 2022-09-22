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11 минут назад

Кот Степан из Харькова вернулся на Украину

Газета.Ru

Знаменитый кот Степан из Харькова вернулся на Украину. Об этом хозяйка пушистого блогера рассказала в социальных сетях.

Кот Степан из Харькова вернулся на Украину
Фото: loveyoustepan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)loveyoustepan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Харьковский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров 2022 года, сейчас находится во Львове. На странице усатого блогера в социальной сети появились фотографии из того города.

"Да, действительно, это правда (для тех, кто не верит). Мы вернулись на Украину и остановились во Львове", - сообщила блогер подписчикам.

Несколько месяцев Степан с хозяйкой жили во Франции, куда эвакуировались в середине марта 2022 года. Сразу после возвращения на родину, владелица Степана объявила о сборе средств на помощь животным. Кот Степан прославился фотографиями, на которых он сидит, облокотившись на стол, на фоне коктейлей и других алкогольных напитков.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, как украинский кот-мем Степан пришел к успеху.

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