Кот Степан из Харькова вернулся на Украину

Харьковский кот Степан, получивший в Каннах награду лучших инфлюэнсеров 2022 года, сейчас находится во Львове . На странице усатого блогера в социальной сети появились фотографии из того города.

"Да, действительно, это правда (для тех, кто не верит). Мы вернулись на Украину и остановились во Львове", - сообщила блогер подписчикам.

Несколько месяцев Степан с хозяйкой жили во Франции, куда эвакуировались в середине марта 2022 года. Сразу после возвращения на родину, владелица Степана объявила о сборе средств на помощь животным. Кот Степан прославился фотографиями, на которых он сидит, облокотившись на стол, на фоне коктейлей и других алкогольных напитков.