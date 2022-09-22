Байден дал обещание Армении

США продолжат оказывать поддержку Армении в процессе мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в поздравительном послании президента Джо Байдена премьеру Армении Николу Пашиняну в связи с Днем независимости, пишет Sputnik.

В своем послании американский президент подчеркнул, что США и дальше будут содействовать Армении в вопросе демократии, суверенитета и безопасности.

«Последние военные действия подчеркивают необходимость удвоения дипломатических усилий, чтобы в Армении могли смотреть в благополучное и мирное будущее, что включает урегулирование отношений с соседями», - отметил Байден.

Он также выразил соболезнования в связи с потерями в ходе недавней эскалации конфликта с Азербайджаном.

«Мы остаемся преданными работе с вами и другими сторонами для содействия мирному урегулированию конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха», - сказал Байден.