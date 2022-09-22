Литва высказалась о помощи уклоняющимся от мобилизации россиянам

«Ни Литва, ни другие страны не обязаны помогать не желающим попасть под мобилизацию российским гражданам. Мне была бы непонятна ситуация пропуска в Литву по гуманитарным соображениям людей, для которых все было окей, когда они сидели на диване и наблюдали за войной по телевизору, но перестало быть окей, когда твое правительство призвало тебя участвовать в этом физически», - заявила она.