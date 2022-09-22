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47 минут назад

Литва высказалась о помощи уклоняющимся от мобилизации россиянам

Елена Прошина

Граждане России, уклоняющиеся от частичной мобилизации не смогут рассчитывать на помощь Литвы, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Об этом пишет ТАСС.

Литва высказалась о помощи уклоняющимся от мобилизации россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ни Литва, ни другие страны не обязаны помогать не желающим попасть под мобилизацию российским гражданам. Мне была бы непонятна ситуация пропуска в Литву по гуманитарным соображениям людей, для которых все было окей, когда они сидели на диване и наблюдали за войной по телевизору, но перестало быть окей, когда твое правительство призвало тебя участвовать в этом физически», - заявила она.

По ее словам, у россиян было достаточно времени выразить свою позицию по событиям на Украине.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заяивл, что страна будет индивидуально оценивать каждое обращение за визой от российских граждан, уклоняющихся от мобилизации.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов. Перед отправкой в зону СВО они пройдут обязательную подготовку. В первую очередь будут мобилизация проводится для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.

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