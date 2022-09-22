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44 минуты назад

Латвия прекратит выдачу долгосрочных рабочих виз для граждан РФ

Лера Букина

Латвия приняла решение прекратить выдачу новых долгосрочных рабочих виз для российских граждан, пишет ТАСС со ссылкой на Delfi.

Соответствующие поправки в Иммиграционный закон республики утверждены сеймом страны.

Так, у россиян больше не будет возможности получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года при наличии работы в Латвии, права нахождения в республике в связи с работой в удаленном режиме на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР).

Отмечается, что срок постоянных ВНЖ россиян в Латвии истечет 1 сентября 2023 года. Их продление предусмотрено в случае знания латышского языка.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страна не намерена выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации. Он также указал на отсутствие планов у Латвии изменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

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Как ранее сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, Грузия не собирается вводить визовый режим для российских граждан.

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