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1 час назад

В Еврокомиссии призвали страны ЕС выдавать гуманитарные визы россиянам

Алиса Селезнёва

ЕС должен гарантировать гражданам России, стремящимся получить убежище в условиях частичной мобилизации, право въезда на свою территорию. Об этом заявила сегодня представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, пишет ТАСС.

В Еврокомиссии призвали страны ЕС выдавать гуманитарные визы россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи гуманитарных виз тем россиянам, кто бежит из РФ и нуждается в убежище. При этом Анита Хиппер напомнила, что решение о предоставлении убежища принимает каждая страна самостоятельно.

«Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище. Контроль границ должен осуществляться на основании норм Евросоюза, однако это дело стран - членов ЕС изучать каждый случай в индивидуальном порядке», - пояснила она.

При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заметил, что «каждый случай должен рассматриваться с учетом оценки угроз безопасности».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страна не намерена выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации. Он также указал на отсутствие планов у Латвии изменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

В мире,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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