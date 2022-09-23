В ЕС рассмотрят вопрос о выдаче гуманитарных виз россиянам

Европейская комиссия рассчитывает обсудить с государствами Евросоюза возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Об этом в четверг, 22 сентября, рассказала представитель ведомства Анита Хиппер, отвечая на вопрос относительно того, стоит ли политическому блоку пускать в свои страны россиян, которые скрываются от мобилизации.

Фото: shutterstock shutterstock

— Страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз, — приводит слова Хиппер ТАСС. При этом чиновница подчеркнула, что каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Уезжающие из России на фоне объявления частичной мобилизации мужчины являются «гермафродитами и тряпками». Таким мнением поделился накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов.