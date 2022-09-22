«Жизнь слишком дорога»: Европейцы вышли на улицы из-за счетов за коммуналку

Жители ряда стран ЕС вышли на акции протеста из-за резкого роста цен на энергоносители и продукты, и непомерных затрат на коммунальные услуги. О митингах, охвативших Европу, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, на улицы Брюсселя вышли около 10 тысяч человек, они потребовали остановить рост цен на электроэнергию, газ и продукты. Протестующие несли с собой транспаранты: «Жизнь слишком дорога, нам нужны решения сейчас», «Все растет, кроме наших зарплат» и «Заморозить цены, а не людей». На время проведения демонстрации была приостановлена работа общественного транспорта,

Акция протеста недовольных ростом цен на коммунальные услуги прошла и в Словакии. Жители страны в ходе митинга выразили недоверие правительству и потребовали его отставки, а также отмены антироссийских санкций. Акция была организована оппозиционной партией социал-демократов, во главе которой находится бывший премьер-министр Роберт Фицо.

Свое недовольство ростом цен на энергоносители выразили и пекари Германии, вышедшие на акцию в Ганновере. Сотня участников акции заявила, что может потерять свой бизнес, так как будет не в состоянии оплачивать счета на коммунальные услуги.

Массовые манифестации против неэффективных действий правительства прошли также и в Австрии. По словам организаторов, в них приняли участие более 30 тыс. человек. Жители страны опасаются, что не смогут справиться с резким ростом стоимости жизни.

После начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. США и другие западные страны ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию.