В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Китай призвал ускорить выполнение Парижского соглашения по климату

ТАСС

Глава МИД КНР Ван И призвал мировое сообщество продвигать план перехода на зеленую энергетику и ускорить выполнение Парижского соглашения по климату. Об этом в четверг сообщила газета Global Times.

Китай призвал ускорить выполнение Парижского соглашения по климату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, выступая на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД КНР призвал международное сообщество в ускоренном порядке принять все необходимые меры для достижения целей, заложенных в Парижском соглашении по климату, при соблюдении принципа общей, но дифференцированной ответственности.

Ван И также подчеркнул, что странам ООН следует продолжать практическую реализацию плана перехода с традиционных энергоносителей на зеленую энергетику, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и энергетический кризис, сообщает газета.

В 2015 году 197 стран приняли Парижское соглашение по климату в целях борьбы с глобальным потеплением. Оно предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов, что должно ограничить повышение глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия. Среди мер, которые, по замыслу авторов данного документа, должны способствовать достижению этой цели, указано развитие возобновляемых источников энергии и сокращение использования ископаемого топлива.

В мире,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители