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1 минуту назад

Макрон призвал сделать всё для возвращения России и Украины к переговорам

RT на русскомиещё 1

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сделать всё, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров, как только стороны будут готовы это сделать.

Макрон выступил с призывом по украинскому конфликту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — сказал Макрон.

По его словам, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Ранее Макрон предупредил о риске разделения мира из-за ситуации на Украине в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани также одобрил попытки президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана примирить Украину и Россию, высказавшись за «подталкивание» Москвы и Киева к диалогу.

В мире,Эммануэль Макрон,Реджеп Эрдоган,Генассамблея ООН,
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