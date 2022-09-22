Макрон выступил с призывом по украинскому конфликту

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сделать всё, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров, как только стороны будут готовы это сделать.

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Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — сказал Макрон.

По его словам, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».

Ранее Макрон предупредил о риске разделения мира из-за ситуации на Украине в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.