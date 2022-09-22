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52 минуты назад

Байден потерялся на сцене после выступления и попал на видео

Денис Фьючин

Американский президент Джо Байден после выступления на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией потерялся на сцене. Об этом передает телеканал "Москва 24".

Байден жестами начал просить о помощи. Выйти из неловкого инцидента ему помог ассистент.

Американский лидер и ранее попадал в неловкие ситуации. Похожий инцидент с ним произошел на прошлой неделе, тогда после своей речи он тоже не мог найти выход со сцены. Он смотрел по сторонам и искал выход. На помощь пришли ассистенты и помогли президенту США.

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