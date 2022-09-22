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24 минуты назад

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Никита Бородкин

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Газета.Ru», по информации телеканала BFMTV, оно состоится 23 сентября.

"То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее на днях Делон выразил свою поддержку Киеву на фоне российской спецоперации — он признался, что происходящее на Украине его «глубоко огорчило и тронуло». Кроме того, недавно он принял участие в передаче об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.

Напомним, что ранее супруга главы Украины Елена Зеленская ответила на письмо британского музыканта, основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он заявлял, что его сердце «кровью обливается за все украинские и российские семьи», однако военная поддержка Украины, которую просит жена президента в своих выступлениях, лишь усугубляет ситуацию.

FP: поддержка Украины со стороны Запада оказалась под угрозой

В своем ответе Зеленская заявила, что украинцы «защищают свою землю и будущее своих детей», а если они сдадутся, то завтра их «уже не будет».

В мире,Елена Зеленская,Ален Делон,Роджер Уотерс,Владимир Зеленский,Тарас Шевченко,
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