"То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило"

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает «Газета.Ru», по информации телеканала BFMTV, оно состоится 23 сентября.

Ранее на днях Делон выразил свою поддержку Киеву на фоне российской спецоперации — он признался, что происходящее на Украине его «глубоко огорчило и тронуло». Кроме того, недавно он принял участие в передаче об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.

Напомним, что ранее супруга главы Украины Елена Зеленская ответила на письмо британского музыканта, основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он заявлял, что его сердце «кровью обливается за все украинские и российские семьи», однако военная поддержка Украины, которую просит жена президента в своих выступлениях, лишь усугубляет ситуацию.