Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Интервью состоится 23 сентября. До этого Ален Делон выразил поддержку Украине на фоне проводимой Россией специальной операции.
«То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло», — сказал он.
Кроме того, на днях 86-летний актер участвовал в специальной телепрограмме об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.
Ранее жена Владимира Зеленского Елена Зеленская ответила британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу на его письмо о поддержке Украины со стороны западных стран.
В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».