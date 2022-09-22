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1 час назад

Ален Делон возьмет интервью у Зеленского

Газета.Ru

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Интервью состоится 23 сентября. До этого Ален Делон выразил поддержку Украине на фоне проводимой Россией специальной операции.

«То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло», — сказал он.

Кроме того, на днях 86-летний актер участвовал в специальной телепрограмме об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочел в прямом эфире несколько строк из его стихотворения.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена Зеленская ответила британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу на его письмо о поддержке Украины со стороны западных стран.

FP: поддержка Украины со стороны Запада оказалась под угрозой

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

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