В Монголии ответили на слухи об очередях на границе с РФ

В МИД Монголии опровергли информацию об очередях из россиян на погранпереходах Монголии с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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«На сегодняшний день погранпереход Алтанбулаг Селенгинского аймака [области] работает в штатном режиме. Никаких очередей нет» — заявили в монгольском ведомстве.

Также информацию об отсутствии очередей подтвердили в Главном управлении охраны границы Монголии.

Ранее в соцсетях появились фото очередей из машин, которые, как предполагалось, были сделаны на этом погранпереходе.