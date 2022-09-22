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9 минут назад

В Монголии ответили на слухи об очередях на границе с РФ

Елена Прошина

В МИД Монголии опровергли информацию об очередях из россиян на погранпереходах Монголии с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В Монголии ответили на слухи об очередях на границе с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день погранпереход Алтанбулаг Селенгинского аймака [области] работает в штатном режиме. Никаких очередей нет» — заявили в монгольском ведомстве.

Также информацию об отсутствии очередей подтвердили в Главном управлении охраны границы Монголии.

Ранее в соцсетях появились фото очередей из машин, которые, как предполагалось, были сделаны на этом погранпереходе.

В местных СМИ утверждают, что речь идет о переходе «Кяхта - Алтанбулаг», который представляет собой автомобильный, грузопассажирский и многосторонний погранпереход. Она находится в конце российской федеральной магистрали А340.

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