В Монголии ответили на слухи об очередях на границе с РФ

В МИД Монголии опровергли информацию об очередях из россиян на погранпереходах Монголии с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
«На сегодняшний день погранпереход Алтанбулаг Селенгинского аймака [области] работает в штатном режиме. Никаких очередей нет» — заявили в монгольском ведомстве.
Также информацию об отсутствии очередей подтвердили в Главном управлении охраны границы Монголии.
Ранее в соцсетях появились фото очередей из машин, которые, как предполагалось, были сделаны на этом погранпереходе.
В местных СМИ утверждают, что речь идет о переходе «Кяхта - Алтанбулаг», который представляет собой автомобильный, грузопассажирский и многосторонний погранпереход. Она находится в конце российской федеральной магистрали А340.