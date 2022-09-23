В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций

пециальный центр по выявлению побочных эффектов от санкций создадут при американском Минфине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ведомство займется анализом и устранением нежелательных последствий от экономических рестрикций.

Фото: Jim West, imageBROKER.com, Global Look Press Jim West, imageBROKER.com, Global Look Press

«Этот новый центр анализа санкций позволит нам быть более эффективными в реализации текущих и будущих программ», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В материале агентства также сообщается о вакансии «консультанта по влиянию на рынки, торговлю и энергетику». Кандидат на эту должность должен будет анализировать вопросы денежно-кредитной политики и консультировать казначейство США. Кроме этого, Минфин ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций».