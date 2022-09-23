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37 минут назад

В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций

ТК «Звезда»иещё 2

пециальный центр по выявлению побочных эффектов от санкций создадут при американском Минфине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ведомство займется анализом и устранением нежелательных последствий от экономических рестрикций.

В США создадут Центр по выявлению побочных эффектов санкций
Фото: Jim West, imageBROKER.com, Global Look PressJim West, imageBROKER.com, Global Look Press

«Этот новый центр анализа санкций позволит нам быть более эффективными в реализации текущих и будущих программ», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В материале агентства также сообщается о вакансии «консультанта по влиянию на рынки, торговлю и энергетику». Кандидат на эту должность должен будет анализировать вопросы денежно-кредитной политики и консультировать казначейство США. Кроме этого, Минфин ищет «ведущего экономиста по вопросам санкций».

Накануне стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан констатировал бесполезность антироссийских санкций и призвал срочно их отменить. По мнению политика, это позволит снизить стоимость энергоносителей в Европе и предотвратить рецессию экономики Старого Света. Однако, официальный Брюссель придерживается диаметрально противоположного мнения. Там уже анонсировали восьмой пакет санкций против России, который будет включать предельную цену на ее нефть.

В мире,Виктор Орбан,Казначейство США,
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