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8 минут назад

В ЕС нашли способ наказать Россию из-за референдумов

Алиса Селезнёва

Страны ЕС как можно скорее введут дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Евросоюз придумал наказание для России за референдум в Запорожье
Фото: ReutersReuters

По словам Борреля, Россию хотят «привлечь к ответу» за организацию референдумов и «другие нарушения международного права» на Украине.

«Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами», - пообещал дипломат.

Он также пояснил, что пока решение о новых санкциях и о том, кто именно попадет под них, не принято.

Также в ЕС заверили, что намерены усилить военную поддержку Киева.

«Не отдавать близких на растерзание»: Путин высказался о референдумах

Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ. Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Они пояснили, что вхождение в Россию позволит обезопасить население регионов и даст возможность «восстановить историческую справедливость». Референдумы по вопросу вхождения в состав России должны быть проведены с 23 по 27 сентября.

В Вашингтоне заявили, что никогда не признает результаты референдумов. С аналогичными заявлениями выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также власти Франции и Польши.

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