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14 минут назад

Парламент Казахстана принял закон об исключении Дня первого президента из госпраздников

ТАССиещё 2

Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг приняли закон, исключающий День первого президента республики из списка государственных праздников. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"Предлагается исключить День первого президента - 1 декабря - из списка государственных праздников", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Соответствующие поправки будут внесены в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство, которое устанавливает национальным праздником День республики - 25 октября и государственным праздником День независимости - 16 декабря. Ранее День независимости имел статус национального.

7 сентября депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) предложили определить празднование Дня первого президента 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающими высоким общественно значимым потенциалом, и исключить его из числа государственных праздников.

После принятия парламентом закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников поступит на подпись главе государства.

День республики

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой вернуть статус национального праздника Дню республики, который раньше отмечали 25 октября. Он напомнил, что 25 октября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана.

25 октября 1990 года Верховным советом Казахской ССР была принята декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР". 25 октября в стране отмечали как День республики. В 2009 году он был исключен из списка государственных праздников.

В Казахстане 1 декабря отмечают День первого президента. Он был учрежден в 2011 году, а впервые его отпраздновали 1 декабря следующего года. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.

В мире,Видео,Нурсултан Назарбаев,
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