В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
24 минуты назад

Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» Украины

RT на русском

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН рассказал о «формуле мира», состоящей из пяти пунктов.

Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» Украины
Фото: ReutersReuters

«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации», — приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, первый пункт формулы — наказание, предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание специального трибунала.

Второй пункт — «защита жизни», под ним подразумевается оказание военной и финансовой помощи.

Третий пункт гласит о восстановлении территориальной целостности и безопасности.

Четвёртый пункт состоит в предоставлении гарантий безопасности.

Украинский лидер добавил, что пятым пунктом является «решимость».

Также Зеленский попросил у Запада вооружения дальнего действия.

Зеленский обратился к Западу с просьбой

В мире,Владимир Зеленский,Генассамблея ООН,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители