Главы МИД ЕС приняли декларацию по ситуации на Украине

Главы МИД Европейского союза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.
"Совет согласовал декларацию", — сказал он.
Боррель также указал, что ЕС расценивает референдумы на освобожденных территориях как "нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее бывший госсекретарь США Джон Керри заявлял, что не верит в подлинность референдумов о присоединении к России в ряде неподконтрольных Украине районов Донбасса. Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняли решение 20 сентября о проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.