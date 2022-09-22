В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
40 минут назад

Главы МИД ЕС приняли декларацию по ситуации на Украине

Газета.Ru

Главы МИД Европейского союза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.

Главы МИД ЕС приняли декларацию по ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Совет согласовал декларацию", — сказал он.

Боррель также указал, что ЕС расценивает референдумы на освобожденных территориях как "нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее бывший госсекретарь США Джон Керри заявлял, что не верит в подлинность референдумов о присоединении к России в ряде неподконтрольных Украине районов Донбасса. Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняли решение 20 сентября о проведении референдумов о вхождении в состав Российской Федерации.

В мире,Жозеп Боррель,Джон Керри,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители