Главы МИД ЕС приняли декларацию по ситуации на Украине

Главы МИД Европейского союза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.

"Совет согласовал декларацию", — сказал он.

Боррель также указал, что ЕС расценивает референдумы на освобожденных территориях как "нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".