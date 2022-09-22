Зеленский обратился к Западу с просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сессии Генассамблеи ООН высокого уровня попросил у Запада ударные системы дальнего действия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет издание, видеозапись с речью Зеленского показали на экране Генассамблеи. В этом году участвовать в мероприятии можно было только очно, однако ГА ООН разрешила президенту Украины не приезжать в Нью-Йорк и выступить онлайн. Остальным лидерам, которые не смогли прибыть в США по тем или иным причинам, отказали в онлайн-выступлении.

Зеленский в своей речи обвинил Россию в ударах по Запорожской АЭС, и атаке на СИЗО в Еленовке. Затем он обратился к западным странам с просьбой предоставить наступательные вооружения дальнего радиуса действия. Он считает, этого будет достаточно, чтобы одержать верх над российской армией. Кроме того, он попросил предоставить военное снаряжение, боеприпасы, системы ПВО и финансовую поддержку.

Президент Украины также назвал пять «предусловий» для разрешения конфликта. Он считает, что Россия должна понести наказание за свои действия, включая лишение РФ права вето в СБ ООН, лишение российских делегаций прав и санкции. Он также предложил отказывать россиянам в выдаче виз.

Второе условие — военная и финансовая поддержка Украины, а также предоставление разведданных.