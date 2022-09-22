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22 минуты назад

Кулеба заявил, что все еще не планирует встречаться в ООН с Лавровым

ТАССиещё 1

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в среду, что все еще не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кулеба прибыл в ООН перед трансляцией видеозаписи выступления президента Украины Владимира Зеленского в рамках недели высокого уровня Генассамблеи.

Кулеба ответил на вопрос о встрече с Лавровым в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет", - сказал украинский министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на заседание Генассамблеи прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Лавров принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Он провел уже ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

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