Кулеба ответил на вопрос о встрече с Лавровым в ООН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в среду, что все еще не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кулеба прибыл в ООН перед трансляцией видеозаписи выступления президента Украины Владимира Зеленского в рамках недели высокого уровня Генассамблеи.

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"Нет", - сказал украинский министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на заседание Генассамблеи прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Лавров принимает участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе. Он провел уже ряд двусторонних и многосторонних встреч.