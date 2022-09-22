Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО хочет присоединиться к Киеву. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности (СБ) ООН. Его цитирует ТАСС.

Фото: Портал Правительства Украины Портал Правительства Украины

Ему был задан вопрос о членстве страны в Североатлантическом альянсе.

«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», — заверил он.

Ранее Киев представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу проект гарантий безопасности Киеву со стороны Запада. Глава украинского МИД отметил, что в ходе встречи выразил благодарность генсекретарю НАТО за его «лидерство в усилении поддержки Украины».

В свою очередь, Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны объединить международное сообщество и ООН и усилить санкционное давление на Россию, продолжая оказывать помощь украинской стороне.