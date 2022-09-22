В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

В Италии выступили за переговоры между Россией и Украиной

Lenta.ruиещё 3

Необходимость мирных переговоров между Москвой и Киевом растет с каждым днем, Италия готова выступить дипломатическим посредником между Россией и ЕС для решения украинского конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте, сообщают РИА Новости .

В Италии выступили за переговоры между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мирные переговоры требуют больших дипломатических усилий. [Переговоры] выгодны и [президенту России Владимиру] Путину. Мы должны руководствоваться этим», — заявил Конте.

В прошлом он неоднократно выступал за прекращение поставок оружия Украине и проведение мирных переговоров. Политик также упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже достаточно вооружены при поддержке западных государств.

По словам другого экс-главы правительства Италии Марио Драги, проукраинская политика Рима навязана Вашингтоном, в то время как Италии необходимо выбрать стратегию на переговорное решение.

Ранее Конте заявил, что продолжение поставок вооружений для Киева грозит применением оружия массового поражения. Он отметил, что если стороны не смогут найти дипломатические способы урегулирования конфликта, то это повлечет за собой серьезные экономические потрясения для всей Европы.

В мире,Марио Драги,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители