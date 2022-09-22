В Италии выступили за переговоры между Россией и Украиной

Необходимость мирных переговоров между Москвой и Киевом растет с каждым днем, Италия готова выступить дипломатическим посредником между Россией и ЕС для решения украинского конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте, сообщают РИА Новости .

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«Мирные переговоры требуют больших дипломатических усилий. [Переговоры] выгодны и [президенту России Владимиру] Путину. Мы должны руководствоваться этим», — заявил Конте.

В прошлом он неоднократно выступал за прекращение поставок оружия Украине и проведение мирных переговоров. Политик также упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже достаточно вооружены при поддержке западных государств.

По словам другого экс-главы правительства Италии Марио Драги, проукраинская политика Рима навязана Вашингтоном, в то время как Италии необходимо выбрать стратегию на переговорное решение.