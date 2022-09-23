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26 минут назад

Рогов заявил о стремлении ВСУ сорвать перезапуск Запорожской АЭС с помощью обстрелов

RT на русскомиещё 3

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Радио России» заявил, что украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС, чтобы не было возможности её перезапустить.

Названа цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она находится в холодном останове — это такая форма консервации, которая позволяет перезапустить АЭС без каких-либо последствий. И сейчас... пытаются уничтожить все коммуникации АЭС, чтобы не было возможности её перезапускать», — цитирует его ТАСС.

ВСУ возобновили обстрелы ЗАЭС

Он отметил, что именно по этой причине ВСУ используют фугасные снаряды, бьют по системе охлаждения, по открытому распределительному устройству и многим другим важным инфраструктурным объектам станции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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