Боррель заявил о подготовке новых санкций против РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине, что ЕС готовит очередной пакета санкций против России, в который будут включены ограничения, направленные против технологической части сотрудничества с РФ, передает ТАСС.

Кроме того, под санкции попадет ряд физических лиц, уточнил Боррель, их имен он не назвал.

Ранее Reuters сообщало, что Евросоюз рассматривал возможность рассмотрения новых санкционных мер против Российской Федерации на встрече лидеров ЕС в Праге 6-7 октября. Отмечалось, что в качестве новых мер предлагается ввести ограничение цен на российскую нефть, ужесточить ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и усилить санкции против отдельных лиц.