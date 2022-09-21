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44 минуты назад

МАГАТЭ начало обсуждение с Россией и Украиной параметров зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил, что начал переговоры с российской и украинской сторонами о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом сообщает РИА «Новости».

МАГАТЭ начало переговоры с РФ и Украиной по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны», — сказал Гросси на брифинге, добавляя, что «этот процесс идет только с Украиной и Россией».

По его словам, у обеих сторон «есть убеждение, что создание этой зоны необходимо», и он полагает, что об этом необходимо договориться как можно скорее.

«Я работаю здесь над созданием зоны безопасности вокруг вокруг ЗАЭС. Мы работаем очень усердно. Я уже встретился с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, президентом [Франции Эммануэлем] Макроном и главами МИД стран G7», — приводит его слова агентство ТАСС.

Гросси подчеркнул, что сам факт участия министров России и Украины в переговорах с МАГАТЭ «является показателем, что у нас есть мощная база» для достижения договоренностей.

21 сентября глава МИД России Сергей Лавров «на полях» недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Стороны осуществили обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе затронули тему ситуации вокруг ЗАЭС.

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