Генерал предупредил о "сокрушительном" ответе США на применение РФ ядерного оружия

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предупредил, что Соединенные Штаты нанесут "сокрушительный удар" по РФ в случае применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом он сказал в беседе с газетой Daily Mail.
Ходжес, который командовал силами США в Европе в период с 2014 по 2018 год, полагает, что ответ США "может быть не ядерным", но в случае применения ядерного оружия на Украине, США могут попытаться "уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму". При этом он считает "очень маловероятным", что российский президент Владимир Путин отдаст такой приказ.
Президент США Джо Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия якобы выступила с ядерными угрозами в адрес Европы, нарушая международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории стран Североатлантического альянса. Он также назвал заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии пренебрежением обязательствами по нераспространению.