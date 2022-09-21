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56 минут назад

Генерал Ходжес предупредил о "сокрушительном" ответе США на применение РФ ядерного оружия

Газета.Ru

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предупредил, что Соединенные Штаты нанесут "сокрушительный удар" по РФ в случае применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом он сказал в беседе с газетой Daily Mail.

Генерал предупредил о "сокрушительном" ответе США на применение РФ ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ходжес, который командовал силами США в Европе в период с 2014 по 2018 год, полагает, что ответ США "может быть не ядерным", но в случае применения ядерного оружия на Украине, США могут попытаться "уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму". При этом он считает "очень маловероятным", что российский президент Владимир Путин отдаст такой приказ.

В НАТО высказались о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией

Президент США Джо Байден в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия якобы выступила с ядерными угрозами в адрес Европы, нарушая международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку России на территории стран Североатлантического альянса. Он также назвал заявление президента России Владимира Путина о ядерном оружии пренебрежением обязательствами по нераспространению.

В мире,Бен Ходжес,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Генассамблея ООН,
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