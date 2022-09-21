Боррель высказался о возможности участия ЕС в конфликте на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о созыве экстренной встречи глав МИД ЕС на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с заявлением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Борреля, изначально главы МИД ЕС планировали провести встречу 26 сентября, но из-за выступления Путина он принял решение собрать всех раньше, 21 сентября. Глава европейской дипломатии уточнил, что намерен обсудить с министрами иностранных дел стран Европы оказание военной поддержки Украине и новые санкции против РФ.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз помогает Киеву, но вмешиваться в конфликт с Россией не намерен.

«Мы не вовлечены в войну. Одно дело — предоставлять военную поддержку, другое — вовлекаться в войну. Этого нет и не будет», — добавил он.