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22 минуты назад

Боррель созвал экстренную встречу глав МИД ЕС

Елена Прошина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о созыве экстренной встречи глав МИД ЕС на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в связи с заявлением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель высказался о возможности участия ЕС в конфликте на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам Борреля, изначально главы МИД ЕС планировали провести встречу 26 сентября, но из-за выступления Путина он принял решение собрать всех раньше, 21 сентября. Глава европейской дипломатии уточнил, что намерен обсудить с министрами иностранных дел стран Европы оказание военной поддержки Украине и новые санкции против РФ.

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При этом Боррель отметил, что Евросоюз помогает Киеву, но вмешиваться в конфликт с Россией не намерен.

«Мы не вовлечены в войну. Одно дело — предоставлять военную поддержку, другое — вовлекаться в войну. Этого нет и не будет», — добавил он.

Также, по словам Борреля, в четверг состоится заседание Совета Безопасности ООН. Его главной темой станет «новый сценарий» на Украине на фоне заявления Путина о проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, частичной мобилизации в РФ и возможности применения ядерного оружия.

В мире,Украина,Жозеп Боррель,Владимир Путин,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ЕС,
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