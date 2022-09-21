Санду призвала к выводу военных России из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду призвала к безоговорочному выводу из непризнанного Приднестровья российских военных, охраняющих с советского периода склады с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). По словам Санду, незаконное присутствие военнослужащих из России нарушает нейтральный статус Молдавии и повышает угрозу безопасности страны. Она также призвала к ликвидации боеприпасов со складов в Колбасне, отметив, что они представляют угрозу экологии и безопасности региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил о террористической угрозе из-за взрывов в Приднестровье. По его словам, советское вооружение, которое хранится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) может стать приманкой для боевиков.