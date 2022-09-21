США предупредили об «ужасном сценарии» после заявления Байдена

Офицер американской армии Брент Иствуд заявил, что США может ожидать «ужасный сценарий» противостояния с Китаем, после слов президента Байдена о готовности «встать на защиту Тайваня». Об этом Иствуд написал в статье для издания 19Fortyfive.

Фото: Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Tasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«У Соединенных Штатов нет оптимальных вариантов "защиты" Тайваня», – написал Иствуд.

Он также добавил, что любой сценарий развития конфликта приведёт к военно-морским потерям.

Автор публикации уточнил, что в случае возможного конфликта, Китай имеет возможность нанести ракетные удары по американскому флоту в зоне боевых действий. По его словам, это станет «кошмаром для ВМС» США.

«Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придется заплатить», – предупреждает Иствуд.

В завершении, автор выразил надежду, что страны урегулируют конфликты за столом переговоров.