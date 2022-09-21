Блинкен выступил с призывом по зерновой сделке

Зерновая сделка между Россией и Украиной, истекающая в ноябре, должна быть продлена. С таким призывом на Глобальном саммите по продовольственной безопасности на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По его словам, США намерены настаивать на продолжении сделки между Россией и Украиной, которая была заключена при посредничестве ООН и Турции и позволяет экспортировать зерно и другую сельхозпродукцию через Черное море.
«Она должна продолжаться. Она должна быть продлена, это безотлагательный вопрос», — отметил Блинкен.
Также госсекретарь США прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о выходе из соглашения, поскольку зерно не попадает в беднейшие страны мира. Блинкен опроверг данную информацию, заявив, что продукция «попадает, куда должна». Кроме того, по его словам, сделка помогла снизить цены на продукты питания во всем мире.