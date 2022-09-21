В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
27 минут назад

Макрон выступил на Генассамблеи ООН практически в пустом зале

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл своё выступление на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН практически в пустом зале. Об этом в своих социальных сетях написал бывший кандидат в президенты Франсуа Асселино.

Макрон выступил на Генассамблеи ООН практически в пустом зале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Асселино также поделился в социальных сетях фотографией с выступлением Макрона. На ней видно, что французский лидер выступает перед полупустым залом.

Во время выступления Макрон заявил, что референдумы о присоединении к России являются «цинизмом и провокацией».

Байден экстренно скорректирует речь на ГА ООН из-за заявлений Путина

«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», – сказал он.

Кроме того, французский лидер высказал опасение, что в ходе конфликта на Украине мир может окончательно разделиться. Он призвал мировое сообщество отказаться от разделения на противоборствующие блоки, а также подчеркнул, что страны, которые решили сохранить «нейтралитет», также берут на себя историческую ответственность.

Макрон также добавил, что продолжение ситуации на Украине создает риск не только для безопасности стран Европы, но и для всего мира. По его мнению, затягивание кризиса может привести к масштабной и конфликтной ситуации, которая будет сохраняться постоянно.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,
77
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители