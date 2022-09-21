Макрон выступил на Генассамблеи ООН практически в пустом зале

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл своё выступление на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН практически в пустом зале. Об этом в своих социальных сетях написал бывший кандидат в президенты Франсуа Асселино.

Асселино также поделился в социальных сетях фотографией с выступлением Макрона. На ней видно, что французский лидер выступает перед полупустым залом.

Во время выступления Макрон заявил, что референдумы о присоединении к России являются «цинизмом и провокацией».

«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», – сказал он.

Кроме того, французский лидер высказал опасение, что в ходе конфликта на Украине мир может окончательно разделиться. Он призвал мировое сообщество отказаться от разделения на противоборствующие блоки, а также подчеркнул, что страны, которые решили сохранить «нейтралитет», также берут на себя историческую ответственность.