Макрон выступил на Генассамблеи ООН практически в пустом зале

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл своё выступление на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН практически в пустом зале. Об этом в своих социальных сетях написал бывший кандидат в президенты Франсуа Асселино.
Асселино также поделился в социальных сетях фотографией с выступлением Макрона. На ней видно, что французский лидер выступает перед полупустым залом.
Во время выступления Макрон заявил, что референдумы о присоединении к России являются «цинизмом и провокацией».
«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом», – сказал он.
Кроме того, французский лидер высказал опасение, что в ходе конфликта на Украине мир может окончательно разделиться. Он призвал мировое сообщество отказаться от разделения на противоборствующие блоки, а также подчеркнул, что страны, которые решили сохранить «нейтралитет», также берут на себя историческую ответственность.
Макрон также добавил, что продолжение ситуации на Украине создает риск не только для безопасности стран Европы, но и для всего мира. По его мнению, затягивание кризиса может привести к масштабной и конфликтной ситуации, которая будет сохраняться постоянно.