Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в два раза усилить поддержку Украины, в том числе поставками оружия и новыми санкционными мерами против Москвы, в качестве ответа на последние действия Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, единственный возможный ответ на действия РФ – удвоить ставку на поддержку Украины. Министр подчеркнул, что против России следует вводить новые санкционные меры, а также предоставлять Украине больше оружия. Кулеба добавил, что необходимо больше солидарности гражданам Украины, а также реализовать уход большего количества компаний и предприятий с территории РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства — члены Североатлантического альянса хотят усилить давление на Россию и ввести новые санкции в отношении Москвы после объявленной в РФ частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.