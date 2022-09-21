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2 часа назад

СМИ: Байдена могут отстранить после заявления о войне с Китаем

Вечерняя Москваиещё 2

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в заявлениях о Китае и Тайване нарушил «принцип стратегической двусмысленности» во внешней политике, поэтому его могут отстранить от принятия решений. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.

Байдена могут отстранить после заявления о войне с Китаем
Фото: ReutersReuters

Эксперт прокомментировал телеканалу CBS интервью американского президента, который заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня и Китая Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя. По словам Чана, такое заявление Байдена нарушило подход США к тайваньскому вопросу, выстраиваемый в течение многих лет согласно принципу «стратегической неоднозначности» и позволявший Вашингтону не раскрывать своих истинных целей.

После интервью многие американские политики предприняли попытки реанимировать репутацию президента и опровергнуть его заявления, заверив, что внешнеполитический курс Штатов не изменился, передает РИА Новости.

— Байден — главнокомандующий. По Конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия. Беспорядок в администрации президента Соединенных Штатов может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, — отметил колумнист.

До этого сообщалось, что Белый дом вносит срочные правки в речь Байдена на Генассамблее ООН в связи с заявлениями президента России Владимира Путина.

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