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В России объявлена частичная мобилизация

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, в котором объявил о частичной мобилизации в России. Его слова приводит RT.

В своем обращении глава государства заявил о неизменности задач специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что решение об объявлении в России частичной мобилизации «в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».

Российский рынок акций рухнул до уровня февраля

Российский рынок акций в начале торгов в среду, 21 сентября, демонстрирует падение почти на 8%. Это следует из данных Московской биржи.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На этом фоне на рынках начали происходить изменения. Они также коснулись валютного рынка. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля. Курс европейской валюты вырос на 25 копеек, до 60,85 рубля.

Оценены потери российской армии на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери российской армии на Украине составили 5937 человек – они числятся погибшими, передает ТАСС.

«Наши потери на сегодняшний день – 5937 человек погибшими», - указал он.

Кроме того, Шойгу проинформировал о возвращении в строй порядка 90% раненых во время спецоперации. Также глава Минобороны указал на наличие огромного мобилизационного ресурса в стране.

Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет

На торгах в среду, 21 сентября, стоимость доллара подскочило до нового максимума за 20 лет. Как сообщает Reuters, объявление частичной мобилизации в России потрясло рынки как раз перед очередным ожидаемым агрессивным повышением ставки Федеральной резервной системы США.

Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года.

Россияне раскупили билеты на ближайшие авиарейсы

РИА НОВОСТИ

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние безвизовые страны, закончились авиабилеты. Об этом пишет РБК.

Так, по данным сервиса Aviasales, билет на ближайший прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить на пятницу, 23 сентября, за 126,3 тыс. рублей (рейс «Ред Вингс»). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

В США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

При этом Кирби отметил, что пока Вашингтон не видит необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания.

В Грузии высказались о визовом режиме для россиян

Грузия не рассматривает введение визового режима для россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне объявления частичной мобилизации в России.

«Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня», — заявил Кобахидзе журналистам.

Он также добавил, что правительство максимально заботится о государственной безопасности. Кобахидзе отметил, что в стране дважды прошла кампания, о том, что российские туристы представляют угрозу безопасности — заявления были безосновательными и имели политические цели.

Даны прогнозы по срокам прихода бабьего лета в Москву

Бабье лето может прийти в Москву после 5 октября. Прогноз по срокам дали синоптики центра «Фобос». Вероятность установления периода теплой и сухой погоды до конца сентября при этом отсутствует.

В последней декаде сентября в средней полосе России ожидаются облачность и частые дожди. Температура при этом оценивается как близкая к климатической норме, иногда превышающая ее на 1-2 градуса. Ночные заморозки в регионе пока не прогнозируются.

Китай обратился к России и Украине после выступления Путина

Китай призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и урегулированию ситуации путем диалога. Как сообщает ТАСС, так МИД КНР прокомментировало слова президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в ходе обращения к нации Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России.

В России выявили 53 045 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 045, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.