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57 минут назад

Байден экстренно скорректирует речь на ГА ООН из-за заявлений Путина

Елена Прошина

Белый дом экстренно корректирует текст речи президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней намерены учесть последние заявления главы России Владимира Путина. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил журналист Politico Джонатан Лемайр.

Байден экстренно скорректирует речь на ГА ООН из-за заявлений Путина
Фото: ReutersReuters

«Сотрудники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после заявлений Путина, сделанных ночью», — написал он.

Известно, что президент США выступит сегодня, 21 сентября. До заявлений Путина Байден намеревался говорить о реформе Совета Безопасности ООН, инвестициях в глобальную продовольственную безопасность и действиях России на Украине.

Шольц обратился с требованием к РФ после сообщений о референдумах на Украине

Накануне президент РФ выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. В частности, он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в стране.

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