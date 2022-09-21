Байден экстренно скорректирует речь на ГА ООН из-за заявлений Путина

Белый дом экстренно корректирует текст речи президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней намерены учесть последние заявления главы России Владимира Путина. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил журналист Politico Джонатан Лемайр.

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«Сотрудники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после заявлений Путина, сделанных ночью», — написал он.

Известно, что президент США выступит сегодня, 21 сентября. До заявлений Путина Байден намеревался говорить о реформе Совета Безопасности ООН, инвестициях в глобальную продовольственную безопасность и действиях России на Украине.