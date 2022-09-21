Столтенберг порассуждал об окончании конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что российско-украинский конфликт завершится за столом переговоров, но хочет помочь Киеву обеспечить хорошие переговорные позиции. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя», — сказал Столтенберг.

В связи с этим он призвал НАТО продолжать поддерживать Киев. По словам Столтенберга, страны альянса уже начали вести переговоры с предприятиями ВПК об увеличении поставок вооружений для себя и Киева. Также генсек НАТО призвал государства ввести санкции против России.

«Мы должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением действий Москвы», — добавил он.