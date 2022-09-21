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15 минут назад

Глава МАГАТЭ предупредил о высоком риске ядерной аварии на ЗАЭС

Lenta.ru

Поскольку на данный момент обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются, риск ядерной аварии на объекте очень высок. Об этом предупредил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МАГАТЭ предупредил о высоком риске ядерной аварии на ЗАЭС
Фото: 

Гросси также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина об объявлении в стране частичной мобилизации.

«Я думаю, что есть много вещей, которые он учитывает. С нашей стороны, мы надеемся получить от него и от всех остальных поддержку, необходимую для защиты станции», — высказался он.

В МО РФ сообщили о повреждении системы безопасности энергоблока ЗАЭС

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что никто из сторон не заинтересован в ядерном инциденте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество поддержать усилия МАГАТЭ в деле предотвращения ядерных инцидентов на Украине. Он уточнил, что основная задача стран Запада — помочь МАГАТЭ в предотвращении «последствий боевых действий для ядерной безопасности».

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