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2 минуты назад

Politico: Белый дом срочно корректирует речь Байдена на ГА ООН с учетом заявлений Путина

Газета.Ruиещё 2

Белый дом вносит срочные правки в речь президента США Джо Байдена, которую он должен произнести на Генассамблее ООН, в связи с заявлениями российского главы Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журналиста издания Politico в Twitter-аккаунте.

Politico: В США срочно корректируют речь Байдена в ООН с учетом заявлений Путина
Фото: газета.ruгазета.ru

«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением», — написал корреспондент.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором объявил в стране частичную мобилизацию, а также огласил даты проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не намерен выступать с инициативой исключения России из Совета безопасности ООН.

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