Politico: В США срочно корректируют речь Байдена в ООН с учетом заявлений Путина

Белый дом вносит срочные правки в речь президента США Джо Байдена, которую он должен произнести на Генассамблее ООН, в связи с заявлениями российского главы Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию журналиста издания Politico в Twitter-аккаунте.

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«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным Путиным заявлением», — написал корреспондент.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором объявил в стране частичную мобилизацию, а также огласил даты проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.