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12 минут назад

Венгрия выступила за мирные переговоры для решения конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Венгрия продолжает выступать за скорейшее начало мирных переговоров для решения украинского конфликта, прокомментировал глава МИД страны Петер Сийярто новость о частичной мобилизации в России.

Венгрия выступила за мирные переговоры для решения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы по соседству с Украиной не можем сказать ничего другого, кроме того, что хотим мира, и просим сильных игроков мировой политики, чтобы они, наконец, поговорили друг с другом, пришли к соглашению, наконец, установилось прекращение огня и, наконец, начались такие переговоры, которые смогут принести мир по соседству с нами», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.

Он еще раз выразил точку зрения о необходимости использования сессии Генассамблеи ООН для решения сложных вопросов и проведения переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября.

«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация.

«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

В мире,Петер Сийярто,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,Генассамблея ООН,
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