Китай отказался «сидеть сложа руки» на фоне конфликта на Украине

Китай отказывается бездействовать в отношении конфликта на Украине, но также не собирается способствовать его эскалации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Китайский дипломат отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главным приоритетом мирное урегулирование. Он также поддержал усилия Евросоюза и крупных европейских стран по налаживанию диалога между Россией и Украиной в условиях кризиса.

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Накануне Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Он добавил, что кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».

Запад против России и КНР

21 сентября президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР и расширение вооруженного конфликта до мирового уровня.

По словам сербского лидера, ситуация может перерасти из фазы специальной военной операции в большое военное противостояние, «которого у нас не было со Второй мировой войны».

Позиция Кремля

Несмотря на опасения Запада относительно сотрудничества двух держав, у России и Китая нет цели управлять всем миром, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на то, что Москва и Пекин имеют схожее отношение к провокационным действиям, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Встреча Путина и Си Цзиньпина

15 сентября состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лидеры обсудили украинский кризис и обстановку на Тайване. Путин отметил, что Москва осуждает провокации США и сателлитов в тайваньском проливе. Также российский президент оценил сбалансированную позицию Пекина по украинскому кризису. В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.