Зеленский: Киев не откажется от контрнаступления в Донбассе из-за мобилизации в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов контрнаступления в Донбассе на фоне объявления частичной мобилизации в России. Об этом он сказал в ходе интервью Bild TV.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

"Мы будем шаг за шагом действовать согласно нашим планам. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что телеобращение российского президента Владимира Путина, которое транслировалось утром 21 сентября, не стало для него чем-то новым. По словам Зеленского, он его не смотрел, поскольку обладает всей информацией, в которой нуждается. Он подчеркнул, что украинская разведка знала о планах Кремля объявить частичную мобилизацию. В ходе интервью президент Украины также заявил, что не верит в возможность использования ядерного оружия Россией.