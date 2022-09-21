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21 минуту назад

Зеленский: Киев не откажется от контрнаступления в Донбассе из-за мобилизации в России

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не откажется от планов контрнаступления в Донбассе на фоне объявления частичной мобилизации в России. Об этом он сказал в ходе интервью Bild TV.

Зеленский: Киев не откажется от контрнаступления в Донбассе из-за мобилизации в России
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

"Мы будем шаг за шагом действовать согласно нашим планам. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что телеобращение российского президента Владимира Путина, которое транслировалось утром 21 сентября, не стало для него чем-то новым. По словам Зеленского, он его не смотрел, поскольку обладает всей информацией, в которой нуждается. Он подчеркнул, что украинская разведка знала о планах Кремля объявить частичную мобилизацию. В ходе интервью президент Украины также заявил, что не верит в возможность использования ядерного оружия Россией.

Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором огласил даты проведения референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также объявил в стране частичную мобилизацию.

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