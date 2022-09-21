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50 минут назад

Эстония запретит въезд части участвовавших в спецоперации россиян

Лера Букина

Проживающие в Эстонии граждане РФ смогут выехать из страны, однако в случае принятия участия в спецоперации РФ на Украине граждан не впустят обратно на территорию государства. Об этом заявил в среду вице-канцлер МВД Вейко Комуссаар изданию Postimees, передает РИА Новости.

Эстония запретит въезд части участвовавших в спецоперации россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что власти Эстонии не станут запрещать местным российским гражданам отправляться на Украину.

«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на Украину, у них не будет пути назад в Эстонию», – подчеркнул вице-канцлер.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страна не намерена выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации. Он также указал на отсутствие планов у Латвии изменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

Как ранее сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, Грузия не собирается вводить визовый режим для российских граждан.

В мире,Ираклий Кобахидзе,
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