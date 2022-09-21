В Белоруссии высказались о мобилизации в стране

Вопрос мобилизации в Белоруссии не стоит на повестке дня. Как сообщает БелТА, госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил, что силовой блок страны в состоянии ответить на возможные угрозы.
«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены», — заявил Вольфович.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Глава оборонного ведомства отмечал, что в армию собираются призвать 300 тысяч человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.