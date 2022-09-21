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1 час назад

В Белоруссии ответили на вопрос о мобилизации

Никита Бородкин

Вопрос мобилизации в Белоруссии не стоит на повестке дня. Как сообщает БелТА, госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович после встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил, что силовой блок страны в состоянии ответить на возможные угрозы.

В Белоруссии высказались о мобилизации в стране
Фото: ТАССТАСС

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены», — заявил Вольфович.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Ответственность за уклонение от военной мобилизации: что важно знать

Глава оборонного ведомства отмечал, что в армию собираются призвать 300 тысяч человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

В мире,Сергей Шойгу,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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