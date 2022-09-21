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22 минуты назад

Белоруссия исключила введение мобилизации

Lenta.ru

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович исключил мобилизацию в стране. По его словам, вопрос об ее введении в стране не стоит, передает ТАСС.

В Белоруссии высказались о мобилизации в стране
Фото: ТАССТАСС

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так», — заявил он журналистам по итогам встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

При этом он добавил, что Вооруженные силы Республики Беларусь готовы «дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены», а именно составом мирного времени, выполняющим задачи по обороне страны и конституционного строя на своей территории. Вольфович также подчеркнул, что Белоруссия не представляет никому угрозы, а задача народного ополчения — защищать свою страну.

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21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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