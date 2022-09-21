В Белоруссии высказались о мобилизации в стране

Государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович исключил мобилизацию в стране. По его словам, вопрос об ее введении в стране не стоит, передает ТАСС.

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«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так», — заявил он журналистам по итогам встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

При этом он добавил, что Вооруженные силы Республики Беларусь готовы «дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены», а именно составом мирного времени, выполняющим задачи по обороне страны и конституционного строя на своей территории. Вольфович также подчеркнул, что Белоруссия не представляет никому угрозы, а задача народного ополчения — защищать свою страну.