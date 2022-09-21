В Евросоюзе заявили, что не воюют с Россией, а поддерживают Украину

Евросоюз с Россией не воюет, а поддерживает Украину в защите независимости и территориальной целостности. Об этом заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов выступление президента России Владимира Путина.
"Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность", - сказал он.
По словам Стано, объявление Путиным частичной мобилизации посылает международному сообществу четкий сигнал о заинтересованности России "в продолжении войны".
"Это еще раз показывает, что Путин не заинтересован в мире. Это четкий сигнал международному сообществу, что он заинтересован только в дальнейшей разрушающей войне", - утверждал он.